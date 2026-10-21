Москва21 октВести.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией назвал Фридриха Мерца "отличным канцлером" ФРГ после его слов о влиянии России на немецкое общество.
Таким образом он прокомментировал заявление Мерца о том, что больше всего его из всех проблем сейчас беспокоит влияние России на немецкое общество.
Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло!написал Медведев в соцсети Х
Свою публикацию политик сопроводил смеющимся эмодзи.
Заявление Мерца прозвучало на фоне продолжающихся экономических трудностей Германии: росте стоимости жизни, проблемах с доступностью жилья и слабых темпах экономического роста. Кроме того, по мнению канцлера, ФРГ проходит через период острой внутренней политической поляризации.