Медведев поиронизировал над словами Мерца о влиянии РФ на немецкое общество

Медведев высмеял Мерца за слова о влиянии России на немецкое общество Медведев поиронизировал над словами Мерца о влиянии РФ на немецкое общество

Москва21 окт Вести.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией назвал Фридриха Мерца "отличным канцлером" ФРГ после его слов о влиянии России на немецкое общество.

Таким образом он прокомментировал заявление Мерца о том, что больше всего его из всех проблем сейчас беспокоит влияние России на немецкое общество.

Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло! написал Медведев в соцсети Х

Свою публикацию политик сопроводил смеющимся эмодзи.

Заявление Мерца прозвучало на фоне продолжающихся экономических трудностей Германии: росте стоимости жизни, проблемах с доступностью жилья и слабых темпах экономического роста. Кроме того, по мнению канцлера, ФРГ проходит через период острой внутренней политической поляризации.