Медведев: немцам стоит избавиться от Мерца, пока он не втянул их в войну с РФ

Медведев призвал немцев избавиться от Мерца Медведев: немцам стоит избавиться от Мерца, пока он не втянул их в войну с РФ

Москва22 сен Вести.Немцам стоит избавиться от канцлера ФРГ Фридриха Мерца прежде, чем он втянет их в войну с Россией, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Самого Мерца Медведев назвал никчемным, жалким и позорным политиком, который одержим русофобией и помощью киевскому режиму.

Немцы, избавьтесь от него, пока он не втянул вас в войну с Россией. Вы знаете, каковы последствия таких войн... призвал Медведев в соцсети X

Ранее Медведев констатировал, что власти Германии взяли курс на развязывание новой мировой войны, и призвал их одуматься вместо попыток вступить в прямой конфликт с Россией.