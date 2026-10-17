Мерц сообщил о глубоком внутреннем политическом расколе в Германии

Канцлер ФРГ Мерц заявил о глубоком политическом расколе в стране Мерц сообщил о глубоком внутреннем политическом расколе в Германии

Москва17 окт Вести.Германия проходит через период острой внутренней политической поляризации. Такую оценку дал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе выступления на конференции "День Германии", организованной молодежным крылом блока ХДС/ХСС в Бонне.

В подтверждение своих слов глава правительства сослался на переговоры о формировании правящей коалиции в Берлине с участием Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "Зеленых" и партии "Левые" после сентябрьских выборов в палату депутатов столицы.

Мерц обратил внимание на то, что готовность "Левых" признать право Израиля на существование преподносится как уступка в ходе межпартийных консультаций.

Канцлер подчеркнул, что этот базовый принцип обязан оставаться не подлежащей сомнению нормой, особенно в столице Германии, и не должен служить разменной монетой при переговорах.

По мнению политика, подобные дискуссии свидетельствуют о постепенном размывании моральных ориентиров в немецком обществе.

Моральные стандарты в нашей стране постепенно скатываются вниз заявил Мерц

Ранее бывший депутат Бундестага XX созыва Евгений Шмидт заявил, что в коалиции Мерца наблюдается раскол.