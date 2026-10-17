Москва17 октВести.Германия проходит через период острой внутренней политической поляризации. Такую оценку дал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе выступления на конференции "День Германии", организованной молодежным крылом блока ХДС/ХСС в Бонне.
В подтверждение своих слов глава правительства сослался на переговоры о формировании правящей коалиции в Берлине с участием Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "Зеленых" и партии "Левые" после сентябрьских выборов в палату депутатов столицы.
Мерц обратил внимание на то, что готовность "Левых" признать право Израиля на существование преподносится как уступка в ходе межпартийных консультаций.
Канцлер подчеркнул, что этот базовый принцип обязан оставаться не подлежащей сомнению нормой, особенно в столице Германии, и не должен служить разменной монетой при переговорах.
По мнению политика, подобные дискуссии свидетельствуют о постепенном размывании моральных ориентиров в немецком обществе.
Моральные стандарты в нашей стране постепенно скатываются вниззаявил Мерц
Ранее бывший депутат Бундестага XX созыва Евгений Шмидт заявил, что в коалиции Мерца наблюдается раскол.