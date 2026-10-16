Москва16 окт Вести.В коалиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца наблюдается раскол, заявил ИС "Вести" бывший депутат Бундестага созыва Евгений Шмидт.

Коалиция находится в максимально рассоренном состоянии и досрочных выборов ожидают максимум уже в следующем году заметил Шмидт

Что касается непосредственно Мерца, то рейтинг его одобрения уже снизился до 10 процентов. При этом, уточняет политик, канцлер продолжает конфронтационную риторику.

Мерц, видимо, выбрал стратегию, что он тот канцлер, который спасает страну от войны. И он ведет конфронтационную политику, мол, если меня сместят, тогда русские нападут на Германию. С одной стороны, нелепая, с другой стороны, спасательная для него риторика констатировал Евгений Шмидт

По его словам, такая риторика является для него последней соломинкой, за которую он цепляется, чтобы удержаться у власти, так как кресло под ним сильно шатается.