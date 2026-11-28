Spiegel: правительство Мерца ждет решающий год Spiegel: кабинет Мерца столкнется с жесткими реформами и внешними вызовами

Москва28 ноя Вести.Правительству канцлера ФРГ Фридриха Мерца предстоит пережить крайне сложный и решающий период. Как сообщает издание Spiegel, после того как с большим трудом удалось согласовать бюджет, коалиции придется проводить жесткие реформы и сокращать расходы.

По словам журналистов, доверие между партнерами по блоку ХДС/ХСС и СДПГ практически исчерпано, а пустая государственная казна и растущий госдолг ставят правительство перед необходимостью непопулярных решений.

Коалиция находится у власти уже более полутора лет, но вместо решения ключевых вопросов она погрязла в спорах о второстепенных вещах отмечают авторы статьи

Эксперты предупреждают, что в следующем году министру финансов придется либо урезать социальные выплаты, либо резко поднимать налог на добавленную стоимость, что больно ударит по кошелькам граждан. Ситуация усугубляется хроническими проблемами в здравоохранении, пенсионными спорами и падающей поддержкой военной помощи Украины среди немецкого населения, отмечает издание.

Согласно материалу, на фоне внутренних трудностей внешнеполитический курс канцлера также сталкивается с серьезными вызовами. Эксперты издания подчеркивают, что борьба за будущее Украины превратилась в тяжелый марафон, а возможное изменение политического ландшафта в ключевых странах Европы может окончательно подорвать позиции Берлина на международной арене.