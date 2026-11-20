Писториус: отклонить приглашение посетить Москву было бы неправильным сигналом

Писториус положительно отреагировал на приглашение лидеров ЕС в Москву Писториус: отклонить приглашение посетить Москву было бы неправильным сигналом

Москва20 ноя Вести.Глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал европейских лидеров не отказываться от приглашения президента РФ Владимира Путина посетить Москву для переговоров по Украине. Его слова приводит журнал Der Spiegel.

По словам Писториуса, чтобы прийти к результату, необходимо разговаривать.

Отказываться от приглашения посетить Москву было бы совершенно неверным сигналом заявил он во время визита в Варшаву

Министр уверен, что в любом случае стоит приветствовать сигналы со стороны Путина. Между тем он высказался против дискуссий о возможности отправки немецких солдат на Украину.

Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что европейцам по дипломатическим каналам предложили приехать в Москву для изложения своей позиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что европейские страны хотят начать переговоры с РФ по Украине.