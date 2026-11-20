Трамп призвал Мерца начать диалог с Путиным, пишет Axios Axios: Трамп призвал европейских скептиков напрямую связаться с Путиным

Москва20 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп призвал скептически настроенных европейских политиков начать прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для достижения соглашения по Украине. Об этом сообщает портал Axios.

По данным издания, во время телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп убеждал собеседников в готовности президента РФ завершить конфликт и рекомендовал им самостоятельно установить контакт с Москвой.

Фридрих, вы можете позвонить Путину, и это приведет к заключению сделки цитирует Трампа Axios

Американский лидер подчеркнул, что Россия готова к заключению сделки и украинская сторона также "может многое сделать".

Ранее президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что Трамп призывал политиков в Европе напрямую связаться с Путиным.

Накануне российский лидер сообщил, что европейским политикам по дипканалам предложили приехать в Москву для определения их позиции. Позже агентство Bloomberg писало, что представители "евротройки", куда входят Великобритания, Франция и Германия, обсуждают возможность направить своих представителей в российскую столицу.