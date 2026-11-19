Москва19 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп подробно рассказал европейским лидерам о переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином и передал им важное послание. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в ходе пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине. Трансляцию вели финские СМИ.

По словам Стубба, Трамп совершил телефонный звонок с борта самолета на пути из Шэньчжэня и призвал европейских лидеров напрямую контактировать с Москвой.

Президент Трамп позвонил из самолета Air Force One и очень подробно рассказал о переговорах с президентом Путиным и председателем Си... Одно из посланий, которое президент Трамп передал европейцам, заключается в том, что сейчас стоит напрямую связываться с Путиным сказал Стубб

Встреча лидеров РФ, США и Китая прошла 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

По итогам трехсторонней встречи была принята Декларация о мире. Главы государств также обменялись мнениями о международной ситуации и заявили о приверженности поддержанию стратегической стабильности и мировой безопасности.

Перед этим Трамп провел двусторонние переговоры с Путиным. Беседа продлилась около часа и была, по словам американского лидера, успешной.

Ранее американист Малек Дудаков назвал главные итоги встречи лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне.