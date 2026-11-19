Bloomberg: Трамп заявил лидерам ЕС, что встреча с Путиным прошла успешно

Трамп в разговоре с лидерами Евросоюза назвал встречу с Путиным успешной Bloomberg: Трамп заявил лидерам ЕС, что встреча с Путиным прошла успешно

Москва19 ноя Вести.Глава Белого дома Трамп в телефонном разговоре с лидерами стран "коалиции желающих", которые собрались на саммит в Берлине, назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным в Шэньчжэне успешной, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Также американский лидер заявил европейцам, что эти переговоры поспособствуют мирному урегулированию на Украине.

Президент США Дональд Трамп рассказал участникам встречи более чем 30 мировых лидеров, собравшихся в Берлине, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным прошел успешно говорится в публикации

Двусторонние переговоры Путина и Трампа состоялись на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Беседа продлилась около 40 минут.

В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

С американской стороны в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

Ушаков отметил, что Путин вышел после встречи с Трампом в отличном настроении.