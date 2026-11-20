Эстония против поездки представителей Европы в Москву Глава эстонского МИД Цахкна выступил против визита европейцев в Москву

Москва20 ноя Вести.Европейцы не должны пользоваться приглашением президента России Владимира Путина прибыть в Москву на переговоры по Украине и безопасности в Европе, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Вместо этого они должны продолжить давление на Россию, поддерживать киевский режим и готовить "коалицию желающих" к окончанию конфликта на Украине.

Путину можно не утруждать себя приглашениями европейских лидеров в Москву на экскурсию по Кремлю. Позиция Европы ясна уже много лет… В Москве нечего обсуждать… Европа не должна идти на компромиссы написал Цахкна в соцсети X

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия передала европейцам по дипломатическим каналам предложение прибыть в Москву на переговоры, на которых они могли бы изложить свою позицию по возможной архитектуре безопасности в Европе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность к переговорам с Россией, но лишь на нейтральной территории. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус призвал европейцев воспользоваться приглашением Путина для достижения результата. О намерении Европы начать переговоры с Москвой также сообщал президент Франции Эммануэль Макрон. Премьер Польши Дональд Туск не поддержал проведение переговоров ЕС с Россией.

Замглавы МИД России Сергей Рябков позднее отметил, что РФ рассматривает возможность встречи в Москве с представителями Франции, Германии и Великобритании.