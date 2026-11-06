Москва6 ноя Вести.Европейским странам следует усилить санкционное давление на Россию, а не пытаться выстраивать с ней диалог. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

По его мнению, государствам Евросоюза необходимо занять более жесткую позицию в отношении Москвы и не стараться ей "угодить". Михал также призвал Европу продемонстрировать единство и силу.

У Европы есть план, который действительно работает, душа Россию в экономическом плане санкциями приводит Politico слова эстонского премьера

Ранее сообщалось, что Михал призвал к уничтожению российских нефтеперерабатывающих заводов.