Москва6 нояВести.Европейским странам следует усилить санкционное давление на Россию, а не пытаться выстраивать с ней диалог. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
По его мнению, государствам Евросоюза необходимо занять более жесткую позицию в отношении Москвы и не стараться ей "угодить". Михал также призвал Европу продемонстрировать единство и силу.
У Европы есть план, который действительно работает, душа Россию в экономическом плане санкциямиприводит Politico слова эстонского премьера
Ранее сообщалось, что Михал призвал к уничтожению российских нефтеперерабатывающих заводов.