Москва31 окт Вести.Заявление премьера Эстонии Кристена Михала о продолжении давления на президента России Владимира Путина удивило украинского историка Марту Гавришко.

Белый дом призывает Таллин смягчить риторику в отношении Кремля. Но, по-видимому, Эстония считает, что у нее есть несколько козырей в рукаве написала Гавришко в сети X

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Пентагон обратился к ряду стран НАТО, включая Литву, Латвию и Эстонию, с просьбой снизить градус антироссийских заявлений, поскольку такая риторика, по оценке американской стороны, может подрывать безопасность Европы. Михал отреагировал на публикацию, отметив, что давление на Путина необходимо продолжать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Reuters, охарактеризовал высказывания стран Балтии как "истерически агрессивные".