"Просто не шумите": США призвали ряд стран НАТО смягчить риторику против России Reuters: США призвали союзников по НАТО "не провоцировать" Россию

Москва30 окт Вести.Представители Пентагона в последние недели призвали ряд европейских стран НАТО смягчить публичные заявления о якобы угрозе со стороны России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника.

По мнению американских чиновников, резкая риторика европейских политиков негативно влияет на безопасность континента.

Среди стран, получивших сообщения с призывом к сдержанности в публичных заявлениях, — Литва, Латвия и Эстония говорится в публикации

По данным Reuters, одним из американских представителей на переговорах был замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби. По версии источника, он призвал одного из представителей стран Балтии "не провоцировать" Россию и раскритиковал резкие заявления европейских политиков о "загнанной в угол" Москве.

На отдельной встрече представители Пентагона рекомендовали эстонской делегации проявлять сдержанность в публичных высказываниях.

Мы вам помогаем. ...Просто не шумите. Не создавайте шума передал частное сообщение Пентагона один из европейских чиновников

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что в войне России с Европой победителей не будет. При этом он выразил поддержку любым шагам по восстановлению отношений с Евросоюзом в целом, либо с отдельными странами.