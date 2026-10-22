Москва22 октВести.Историк Марта Гавришко раскритиковала слова экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о российском президенте Владимире Путине.
По словам экс-госсекретаря, европейские страны в будущем могут столкнуться с тем же, что сейчас переживает Украина.
Кто-нибудь, пожалуйста, может остановить этих западных безумцев-поджигателей войны, пока у них не закончились чужие дети, которыми они могут пожертвовать ради своих геополитических фантазий?написала Гавришко в соцсети X
Ранее Путин подчеркнул, что Москва никому не угрожает, но вынуждена учитывать угрозы со стороны ядерных держав Франции и Великобритании, напоминая о наличии у России непревзойденных средств поражения как главного инструмента защиты суверенитета.