Историк Гавришко раскритиковала Хиллари Клинтон после ее слов о Путине Историк Гавришко назвала заявление Клинтон о Путине безумием

Москва22 окт Вести.Историк Марта Гавришко раскритиковала слова экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о российском президенте Владимире Путине.

По словам экс-госсекретаря, европейские страны в будущем могут столкнуться с тем же, что сейчас переживает Украина.

Кто-нибудь, пожалуйста, может остановить этих западных безумцев-поджигателей войны, пока у них не закончились чужие дети, которыми они могут пожертвовать ради своих геополитических фантазий? написала Гавришко в соцсети X

Ранее Путин подчеркнул, что Москва никому не угрожает, но вынуждена учитывать угрозы со стороны ядерных держав Франции и Великобритании, напоминая о наличии у России непревзойденных средств поражения как главного инструмента защиты суверенитета.