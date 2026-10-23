Москва23 окт Вести.Сила европейских политиков заключалась в вере других стран в их непобедимость. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политолог Дмитрий Евстафьев.

Вот невозможно придумать некоторые вещи, невозможно придумать вот эту степень деградации западных элит, евроатлантических элит…. Ну вот берем эту Хиллари Клинтон (экс-госсекретаря США – прим. ред.), вот люди нашего поколения сразу вспоминают бессмертные строки Владимира Семеновича Высоцкого: "Левую — нам, правую — им, а остальное — китайцам". Что она несет? Это человек с полным отсутствием сознания. Это человек с полным отсутствием рефлексии, и это человек, который все еще думает, что он может выиграть выборы 2016 года. Не 2028-го, а именно 2016. И здесь… она же не одна такая… Фактически одинокая женщина с проблемным мужем и так далее — это полбеды, но они же все такие отметил политолог

Евстафьев добавил, что даже самые радикальные пропагандистские клише не идут ни в какое сравнение с заявлениями действующих европейских политиков.

А Мерц, который говорит: "Меня не волнуют проблемы экономики Германии. Меня волнует влияние России, влияние Путина на германское общество". Такое вот придумать… что такое может сказать канцлер Германии, невозможно. И действительно, вот эти самые-самые радикальные пропагандистские клише бледнеют по сравнению с тем, что выдают действующие европейские политики… Сперва они хотели достичь мира через разгром России и уничтожение ее государственности, сейчас они хотят достичь мира просто через силу. Я все время думаю, а в чем была их сила? Я пришел к такому выводу, что их сила была в вере других в их непобедимость. И вот сейчас они ее теряют заявил он

Ранее историк Марта Гавришко раскритиковала слова экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о российском президенте Владимире Путине.

Также глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в рамках XIX Веронского Евразийского экономического форума заявил, что любой среднестатистический бизнесмен в Европе страдает от политики Евросоюза.