Москва16 ноя Вести.Основная часть европейской власти – чистые бюрократы, лишенные политического и военного опыта. Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился политолог Дмитрий Евстафьев.

Конечно, с европейцами история такая, она не то чтобы прозрачная, потому что ничего более мутного, нежели обсуждение того, кто будет присутствовать на переговорах и будут ли присутствовать на переговорах представители европейских стран, я не припомню. Но она ценна тем, что она вскрывает механизм современной европейской политики. Вот если посмотреть, кого они выдвигают, и что, собственно, это за люди. Там, конечно, есть люди, которые в некотором приближении являются политическими фигурами, это дипломатический советник Макрона (Эммануэль Макрон президент Франции - прим. ред.) там и так далее. Но в остальном - это бюрократы. И вот то, что вскрыло вот это обсуждение и та скандальность, с которой оно проходило, особенно даже я не про Каю Каллас сейчас, я про то, как Макрон только открыл рот, что он готов поговорить с Россией. Ему сказали: "Так, мальчик, постой в сторонке"... В наибольшей степени Франция может претендовать на статус суверенности, у нее хотя бы есть своя энергетика и свое ядерное оружие. А то, кого выдвинули, — это же чистые бюрократы. Чистые бюрократы без какого-то реального политического опыта, без военного опыта. Европа управляется бюрократией. И это тот факт, который мы должны абсолютно принять