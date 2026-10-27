Москва27 окт Вести.В европейских процессах было много пафоса и пропаганды, но не было действий, ориентированных на реальные вопросы экономики. Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился политолог Дмитрий Евстафьев.

Я… долгие месяцы искал в Европе то, что вот… должно проявиться... Я искал в европейских процессах экономику. Ее не было. В европейских процессах было много гонора, много пропаганды, очень много пропаганды и совершенно не было экономики заявил эксперт

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что ограничения Евросоюза свели на нет французское преимущество в атомной энергетике, поскольку ситуация с ценой на электроэнергию теперь контролируется брюссельской бюрократией.