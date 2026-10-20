Москва20 окт Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон не только не принял никаких решений для вывода страны из кризиса, но еще и работал на ослабление национальной промышленности и агросектора. Такое мнение ИС "Вести озвучил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Он добавил, что раздражение населения действиями властей вылилось в массовые протесты, от которых Макрону пришлось прятаться.

Франции нужны сотни миллиардов евро на то, чтобы стабилизировать ее финансовую систему, если она выйдет из строя. К чему, собственно говоря, все идет, потому что Эммануэль Макрон никаких решений не принял… Он, скорее, старался экономически ослабить французскую промышленность, французских фермеров, надавить на французских работников, чтобы сделать их дешевле. И, как следствие, французское общество накопило сильнейшее раздражение. И это раздражение, оно вылилось в массовых протестах. Поэтому-то как раз Макрону и пришлось прятаться, в том числе на концерне Селин Дион заявил Колташов

Ранее Колташов, говоря о роли ЕС в экономическом кризисе по Франции, отмечал, что Брюссель вмешивался во французскую финансовую и энергетическую политику.