Москва20 окт Вести.В случае недовольства политикой властей население может голосовать за левых или правых, но французы сейчас находятся в отчаянии, которое приводит к протестам и насилию. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучила экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

Когда люди просто злятся, они могут идти голосовать за левых, правых в надежде, что их проблемы будут решены… Совершенно другое, когда ты находишься в отчаянии, потому что вот это отчаяние уже сложно направить в какой-то канал. Здесь мы видим смесь насилия и профессиональных протестов сказала Кнайсль

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что французское руководство не предпринимало никаких решений для вывода страны из кризиса. Он добавил, что президент республики Эммануэль Макрон работал на ослабление своей страны.