Москва26 нояВести.Причинами энергетического кризиса в Европе были бюрократия и недостаточные инвестиции. Такое мнение высказала в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
Она напомнила, что энергетические проблемы в Европе начались еще до сокращения поставок туда российского газа.
Если посмотреть на 2021 год, когда начались энергетические проблемы, – то есть не в 2022, а в 2021 году – там были недоинвестиции, бюрократия, и энергетические проблемы ухудшилисьотметила Кнайсль
Также она обратила внимание на неоднородное отношение к зеленой энергетике в разных странах Европы.