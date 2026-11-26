Кнайсль назвала причины энергетического кризиса в Европе Кнайсль рассказала о причинах энергетического кризиса в Европе

Москва26 ноя Вести.Причинами энергетического кризиса в Европе были бюрократия и недостаточные инвестиции. Такое мнение высказала в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

Она напомнила, что энергетические проблемы в Европе начались еще до сокращения поставок туда российского газа.

Если посмотреть на 2021 год, когда начались энергетические проблемы, – то есть не в 2022, а в 2021 году – там были недоинвестиции, бюрократия, и энергетические проблемы ухудшились отметила Кнайсль

Также она обратила внимание на неоднородное отношение к зеленой энергетике в разных странах Европы.