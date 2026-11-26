Кнайсль заявила, что европейские заводы превращаются в музеи Кнайсль: заводы Европы превращаются в музеи

Москва26 ноя Вести.Европейские заводы превращаются в музеи, они проигрывают и производственную гонку. На это обратила внимание бывшая глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Заводы превращаются в музеи…Они проигрывают в этой гонке, когда мы говорим о квантовых вычислениях, это новый сегмент информационных технологий, и по квантовым технологиям тоже нужна энергетика сказала Кнайсль

Также бывшая глава МИД Австрии отметила, что Европа с помощью санкций устроила блокаду собственной промышленности.