Москва26 нояВести.Химическая промышленность в Европе убивается. В этой отрасли много проблем, заявила бывшая глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
По ее словам, энергетические проблемы в Европе начались еще в 2021 году.
То есть убивается химическая промышленность. Она уже перемещена в другие места, и мы видим много проблем в промышленностиотметила Кнайсль
Ранее стало известно, что порядка 3,7 миллиона рабочих мест оказались под угрозой в Европе на фоне ухудшения финансовой ситуации промышленности европейских стран.