Кнайсль заявила, что химическая промышленность в Европе умирает Кнайсль: химическая промышленность в Европе убивается

Москва26 ноя Вести.Химическая промышленность в Европе убивается. В этой отрасли много проблем, заявила бывшая глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По ее словам, энергетические проблемы в Европе начались еще в 2021 году.

То есть убивается химическая промышленность. Она уже перемещена в другие места, и мы видим много проблем в промышленности отметила Кнайсль

Ранее стало известно, что порядка 3,7 миллиона рабочих мест оказались под угрозой в Европе на фоне ухудшения финансовой ситуации промышленности европейских стран.