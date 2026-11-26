Москва26 ноя Вести.Отношение к зеленой энергетике по всей Европе неоднородное. Франция выступает за технический прогресс, который не обходится без энергетики, а Германия, напротив, – за меньший вред для окружающей среды. На это обратила внимание бывшая глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она обратила внимание на то, что в некоторых странах зеленая энергетика превращается в целую идеологию.

Если мы говорим об энергетике в Германии, это как раз то, о чем вы говорите: "Давайте будем зелеными, не будем ездить на машинах, будем ездить на велосипедах". Это такая идеология. Но когда находишься в Париже, Франция на 80% производства электричества – это ядерная энергетика, и ядерные станции у них есть, но при этом они более расслабленно относятся к энергетике. Это как две разные вселенные. Соответственно, немцы говорят: "Давайте станем зелеными, и нам не нужен другой мир, будем сами себе шить свитера, и овцы нам будут давать молоко". То есть особое такое отношение. А Франция больше выступает за технический прогресс. И для этого нужна энергетика. То есть по всей Европе все неоднородно отметила Кнайсль

По ее словам, Еврокомиссия не может указывать всем странам – членам Евросоюза, как производить энергетику.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Германия близка к полному краху из-за стремления перейти на экологически чистую энергетику.