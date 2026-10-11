Трамп заявил, что ФРГ была близка к полному краху из-за зеленой энергетики Трамп: Германия была на грани банкротства из-за зеленой энергетики

Москва11 окт Вести.Германия в попытке перейти на экологически чистую энергетику поставила себя на грань банкротства и была близка к полному краху.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Теннесси.

Покажите мне страну, использующую зеленую энергетику, и я скажу вам, что эта страна находится на грани банкротства. Знаете, Германия уже пыталась ее использовать, им оставалось всего два дня до вымирания сказал Трамп

9 октября президент России Владимир Путин и его коллега Дональд Трамп достигли соглашения о поставках дизельного топлива в США и на мировой рынок. По словам президента США, Россия должна отправить 300 тысяч тонн в ближайшее время, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а позднее еще 1 миллион тонн.