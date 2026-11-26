Москва26 ноя Вести.Европа санкциями устроила блокаду собственной промышленности, заявила бывшая глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По ее словам, компаниям большую часть времени вместо развития приходится заниматься сверкой с нынешними санкциями.

Легко ввести санкции, когда ты получаешь зарплату каждый месяц и не 12 раз в год, а 16, например. Легко сказать предпринимателю, что нужно сделать то или другое. И любые компании сейчас 80% времени тратят на то, чтобы посмотреть, соответствуем ли мы требованиям. То есть они не занимаются стратегическим планированием, инновациями, а смотрят, соответствуют ли они санкциям. То есть получается такая блокировка промышленной деятельности происходит