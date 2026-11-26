Кнайсль: компании ЕС вместо развития тратят 80% времени на соблюдение санкций Кнайсль: компании ЕС тратят 80% времени на соответствие санкциям вместо развития

Москва26 ноя Вести.Компании в странах Евросоюза вынуждены тратить львиную долю времени на проверку своего соответствия требованиям антироссийских санкций. Об этом заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

По ее словам, бизнес по воле евробюрократов вынужден заниматься этим вместо стратегического планирования и инноваций.

Легко ввести санкции, когда ты получаешь зарплату каждый месяц – и не 12 раз в год, а 16, например. Легко сказать предпринимателю, что нужно сделать то или другое. И любые компании сейчас 80% времени тратят на то, чтобы посмотреть, соответствуют ли они требованиям. То есть они не занимаются стратегическим планированием, инновациями, а смотрят, соответствуют ли они санкциям подчеркнула Кнайсль

Также Карин Кнайсль рассказала о причинах энергетического кризиса в Европе.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкции вредят тем, кто их вводит.