Кнайсль: Европа больше не инновационный континент Кнайсль: Европа давно перестала быть инновационным континентом

Москва26 ноя Вести.Все инновации Европы относятся к периоду XIX века, континент перестал быть инновационным уже давно, заявила бывшая глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она сообщила, что 9 из 10 компаний, которые на сегодняшний день представлены на фондовом рынке, были созданы до Первой мировой войны.

Дух инновации – Бош, Дизель… Рудольф Дизель – это тот, кто создал дизельное топливо. Сименс, Юстус фон Либих создали удобрения современные. Все эти изобретатели и инноваторы разрабатывали эти инновации между 1850-ми годами и 1914 годом. И то, что немцы сделали более усовершенствованным, это все тот же старый двигатель внутреннего сгорания, то, что было сделано в 1890 годы. То есть инновации все принадлежат к XIX веку сказала Кнайсль

Она отметила, что Европа, вводя санкции, устроила блокаду собственной промышленности.

В конце октября вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что Европа паразитирует на американских инновациях.