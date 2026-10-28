Вэнс: Европа паразитирует на американских инновациях Вэнс: Европа слишком долго пользовалась американскими инновациями в медицине

Москва28 окт Вести.Европейские страны слишком долго пользовались американскими инновациями в области медицины, в то время как сами американцы платили огромные деньги за лекарства, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая перед сторонниками в Северной Каролине, сообщает РИА Новости.

Вспомните: слишком долго наши бабушки и дедушки, наши родители и мы сами платили заоблачные цены за лекарства, в то время как европейские страны бесплатно пользовались инновациями, созданными в США отметил Вэнс

Европейские страны не раз заявляли о необходимости укреплять свои возможности и снижать зависимость от США. Так, В Евросоюзе (ЕС) активизировались разговоры о наращивании оборонных возможностей, поводом стали перебои в работе спутниковой системы Starlink на Украине.

Киев заявил, что американская компания SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь основатель SpaceX Илон Маск утверждал, что систему Starlink можно использовать только для обороны и гражданских нужд, а не для наступательных боевых действий.

Трамп заявил 22 октября, что доступ Киева к Starshield восстановлен.