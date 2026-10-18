Посол США при ЕС Паздер пообещал ответ в случае ограничений Starlink в Европе

США пригрозили Европе жестким ответом в случае ограничения Starlink Посол США при ЕС Паздер пообещал ответ в случае ограничений Starlink в Европе

Москва18 окт Вести.Посол США при Евросоюзе Эндрю Паздер предупредил, что европейские компании столкнутся с очень серьезными ответными мерами, если ЕС ограничит доступ американским корпорациям на свои рынки. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times, комментируя возможные последствия для европейского бизнеса.

Поводом для предупреждения стало предложение Еврокомиссии, внесенное в 2026 году: зарезервировать часть частотного диапазона, позволяющего смартфонам напрямую подключаться к спутникам, только для европейских участников рынка. Как отмечает издание, такая мера ограничит возможности американских компаний, в частности SpaceX, которой принадлежит система спутниковой связи Starlink.

Такое может произойти, и для этих компаний это может стать катастрофическим сказал он

Паздер признал право ЕС защищать свою секретную информацию, но предостерег от достижения этой цели за счет американских фирм.

Вы не можете делать европейские компании более конкурентоспособными, делая американские фирмы менее конкурентоспособными подчеркнул дипломат

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас признала, что Евросоюз не в состоянии в ближайшей перспективе дать Украине замену американской спутниковой системе Starlink.