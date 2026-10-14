Москва14 октВести.Евросоюз (ЕС) не сможет в полной мере заменить США в вопросе передачи разведданных Украине, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в беседе с "Известиями".
Европейские разведывательные структуры не способны в полной мере заместить такой функционал американцевприводят "Известия" слова Мирошника
США обладают как скрытыми, так и открытыми рычагами, которые достаточно серьезно могут повлиять на позицию Украины.
Это и поставки вооружений, и формирование заказов, и влияние на финансирование этих проектовпояснил посол
Чешское издание Seznam Zprávy написало о трех рычагах давления президента США Дональда Трампа на руководство Украины.
Первый рычаг - США могут полностью прекратить предоставлять критически важные разведданные о действиях российских вооруженных сил.
Второй рычаг - возможность США заблокировать поставки вооружений, которые финансируются европейскими союзниками в рамках механизма PURL.
Третий рычаг - США могут ограничить для Киева доступ к терминалам спутниковой связи Starlink.