Мирошник: ЕС может подтолкнуть Украину к провокациям против сделки РФ и США

Мирошник заявил, что ЕС может подтолкнуть Киев к провокациям против сделки с США Мирошник: ЕС может подтолкнуть Украину к провокациям против сделки РФ и США

Москва12 окт Вести.Евросоюз может подтолкнуть Украину к провокациям для срыва сделки Москвы и Вашингтона по дизельному топливу. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, которые приводят "Известия", достигнутые соглашения между РФ и США – это серьезный шаг навстречу друг другу, демонстрирующий интерес к экономическому сотрудничеству.

На прямые нарушения или какие-то провокационные шаги, которые бы мешали этой сделке, Киев вполне могут подтолкнуть европейцы сказал Мирошник

Посол подчеркнул, что сотрудничество России и США может развиваться и по другим темам и "не иметь украинский конфликт как главный ступор".

11 октября Мирошник заявил, что киевский режим не ожидал столь резкого заявления от президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп обвинил Зеленского в неоднократно упущенных возможностях урегулировать украинский конфликт и заявил, что Украине необходим новый президент, способный договориться.