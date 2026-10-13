Seznam Zprávy: Трамп имеет три рычага давления на руководство Украины

В Европе назвали три рычага давления Трампа на руководство Украины Seznam Zprávy: Трамп имеет три рычага давления на руководство Украины

Москва13 окт Вести.Администрация США во главе с американским президентом Дональдом Трампа обладает эффективными инструментами влияния на Киев, которые могут быть задействованы, если украинские власти откажутся прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом сообщает чешская газета Seznam Zprávy.

По оценке аналитиков, в распоряжении Белого дома имеются три основных рычага. Во-первых, Вашингтон может полностью прекратить предоставление критически важных разведданных о действиях российских вооруженных сил.

Во-вторых, США способны заблокировать поставки вооружений, финансируемых европейскими союзниками в рамках механизма PURL.

В-третьих, американская сторона может ограничить для Украины доступ к терминалам спутниковой связи Starlink.

По оценке издания, Киев попытается компенсировать потерю американской разведывательной информации за счет ресурсов европейских партнеров, в частности Франции. Но найти замену американским вооружениям будет крайне сложно, поскольку у Украины нет равноценных аналогов для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и баллистических ракет ATACMS.

Ранее газета Politico сообщала, что президент США Дональд Трамп может прекратить предоставлять Украине американские разведданные или оказать давление на бизнесмена Илона Маска, чтобы тот отключил спутниковый интернет-сервис Starlink, которым пользуются украинские военные.