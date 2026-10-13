В ЕС обсуждают планы потеснить Starlink на рынке связи Politico: ЕС намерен усилить конкуренцию Starlink на рынке связи

Москва13 окт Вести.Европейские компании объединяют усилия, чтобы ограничить доминирование американской Starlink на рынке спутниковой связи, сообщает Politico.

По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон на Международном космическом саммите в Париже призвал ведущих игроков отрасли создать альянс для усиления европейских возможностей в спутниковой связи. Газета отмечает, что это стало стратегическим и технологическим ответом Европы на влияние компании американского предпринимателя Илона Маска.

Речь идет о развитии технологии direct-to-device, которая позволяет передавать мобильный сигнал напрямую со спутников на телефоны. Ранее министры связи стран Евросоюза (ЕС) обсуждали в Ирландии инициативу, которая может упростить доступ европейских операторов к спутниковым частотам.

По информации Politico, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone и Telefonica могут объединиться для получения востребованных частот, которые станут доступны в следующем году. Еврокомиссия (ЕК) рассматривает новый порядок их распределения с возможным резервированием за европейскими компаниями.

Исполнительный директор Orange Микаэль Траббиа подтвердил, что такая возможность рассматривается, но деталей не раскрыл. Он отметил, что Европа не хочет допустить доминирования одного игрока на рынке.

Vodafone отказалась от комментариев, Deutsche Telekom и Telefonica не ответили на запросы издания.

Газета отмечает, что интерес Европы к космической отрасли растет из-за геополитических конфликтов, вопросов безопасности и новых технологических возможностей.

Ранее сообщалось, что в Болгарии неизвестные в масках подожгли 11 антенн системы связи Starlink.