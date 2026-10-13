БНТ: под Софией неизвестные в масках подожгли 11 антенн Starlink

В Болгарии неизвестные в масках подожгли 11 антенн системы связи Starlink БНТ: под Софией неизвестные в масках подожгли 11 антенн Starlink

Москва13 окт Вести.В районе столицы Болгарии Софии неизвестные в масках подожгли 11 антенн системы связи со спутниками Starlink компании SpaceX. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на депутата Ивайло Мирчева.

По словам парламентария, речь идет о "секретном объекте" под Софией. По его данным, были сожжены 11 антенн из 17.

Мирчев заявил, что направил запросы в агентство национальной безопасности (ДАНС) и МВД и рассчитывает предоставить парламенту дополнительную информацию по этому вопросу.

Как пишет газета "Днес", станция спутниковой связи возле села Плана в Софийской области не является ни секретным, ни военным объектом. Она принадлежит одному из крупнейших телекоммуникационных операторов Болгарии.

Ранее стало известно, что европейские компании объединяют усилия, чтобы ограничить доминирование американской Starlink на рынке спутниковой связи.