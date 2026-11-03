Москва3 нояВести.Немецкие полицейские нашли предполагаемого организатора поджога наземной станции спутниковой связи Starlink, сообщила пресс-служба ведомства по уголовным делам федеральной земли Баден-Вюртемберг.
Подразделения специального назначения полиции задержали в округе Ройтлинген гражданина Турции. Этот арест связан с поджогом терминала провайдера спутникового интернета, произошедшим 23 сентября 2026 года в Польшеследует из сообщения ведомства
В пресс-службе также отметили, что при обыске у задержанного изъяли восемь мобильных телефонов и боеприпасы. Подозреваемого доставили в Штутгарт к судье, который огласил ордер на арест.
В конце сентября двое неизвестных совершили поджог на наземной станции спутниковой связи Starlink в Польше. Терминал обеспечивал Украину интернетом. В деле, по данным ведомства, также принимала участие женщина. В начале октября всех троих злоумышленников задержали.