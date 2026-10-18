В Литве пресекли попытку поджога склада с оборудованием Starlink Премьер Литвы сообщил о предотвращении поджога склада систем Starlink

Москва18 окт Вести.В Литве неизвестные попытались совершить поджог на территории предприятия, где хранится оборудование спутниковой связи Starlink. Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр страны Миндаугас Синкявичюс.

По его словам, благодаря предупреждению спецслужб на объекте заранее усилили меры безопасности, что позволило оперативно пресечь диверсию и взять обстановку под контроль. Глава Минобороны Робертас Каунас подтвердил инцидент, правоохранители начали досудебное расследование.

Происшествие рассмотрят 19 октября на заседании Комиссии по нацбезопасности параллельно с расследованием другого ЧП — утреннего вторжения неопознанного дрона в воздушное пространство Литвы.