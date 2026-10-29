Подозреваемых в поджоге склада Starlink в Литве задержали в ФРГ

В Германии задержаны мужчины, подозреваемые в поджоге склада Starlink в Литве Подозреваемых в поджоге склада Starlink в Литве задержали в ФРГ

Москва29 окт Вести.В Германии задержали двух подозреваемых в поджоге склада в Литве, в котором находилось оборудование спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает агентство Sputnik Литва.

18 октября премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил о попытке поджога склада в Вильнюсе, где хранилось оборудование Starlink. Глава правительства назвал это диверсией и призвал усилить охрану критической инфраструктуры страны.

Литовские правоохранительные органы заявили о задержании подозреваемых в попытке поджога предприятия, хранившего коммуникационное оборудование спутниковой системы Starlink американской компании SpaceX говорится в сообщении

По уточненным данным, речь идет о двух мужчинах, проживающих в Германии. Оба имеют двойное гражданство: у одного, помимо немецкого, есть турецкое, у другого — сербское.

Как сообщает агентство, их задержали на территории Германии по запросу Болгарии, подозревают в создании организованной террористической группы, а также в совершении теракта.