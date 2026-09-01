В Германии предотвратили диверсию на энергообъекте Турно-Прейлак MAZ: в Бранденбурге совершена попытка вывести из строя подстанцию Турно-Прейлак

Москва1 сен Вести.В немецкой земле Бранденбург зафиксирована попытка диверсии на объекте энергетической инфраструктуры. Как сообщает Märkische Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в службах безопасности, неизвестные атаковали подстанцию Турно-Прейлак, которая обеспечивает работу одной из крупнейших тепловых электростанций Германии — Йеншвальде.

По данным издания, на месте происшествия обнаружены и обезврежены несколько самодельных ракет, оснащенных взрывчаткой. Подстанцию обстреливали неоднократно. Целью злоумышленников, как полагают, могло быть масштабное нарушение электроснабжения ТЭС, которая занимает четвертое место по мощности среди действующих станций страны.

Оператор электросетей 50Hertz подтвердил, что в результате атаки были повреждены несколько линий, что привело к кратковременному перебою в передаче электроэнергии. Однако на данный момент все линии восстановлены, и снабжение потребителей не нарушается.

50Hertz тесно сотрудничает с соответствующими органами безопасности для выяснения ситуации. Мы просим всех в зоне действия сети проявлять особую бдительность. Пожалуйста, сообщайте о любых подозрительных лицах или инцидентах в полицию заявили в компании

На месте происшествия работают саперы.

Это не первый подобный инцидент в регионе за последнее время. В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле были обнаружены два беспилотника со взрывателями, а 25 августа у аэропорта нашли третий дрон и около 50 граммов гексогена. Правоохранительные органы проверяют возможную связь между этими событиями.