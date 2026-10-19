В Болгарии двух немцев подозревают в поджоге антенн Starlink

Двух немцев поймали в болгарской Софии за поджог антенн Starlink В Болгарии двух немцев подозревают в поджоге антенн Starlink

Москва19 окт Вести.Два гражданина ФРГ попались болгарской полиции за поджогом антенн системы связи со спутниками Starlink. Молодые люди вывели из строя 18 антенн в Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение.

В ночь на 10 октября злоумышленники пересекли сербско-болгарскую границу и, прибыв в столицу Болгарии, принялись жечь антенны связи. При поджоге пострадали 18 антенн, три из которых сгорели полностью.

В настоящее время прокуратура ведет расследование, и в Софийском городском суде планируется слушание по запросу о выдаче европейского ордера на арест подозреваемых. Им грозит тюрьма на срок до 12 лет.

Известно также, что ночью 18 октября неизвестные пытались поджечь предприятие в Вильнюсе, где установлено оборудование компании Starlink.