В Румынии заявили о раскрытии сети, подозреваемой в поджоге оружейной компании

В Румынии заявили о выявлении сети диверсантов, заподозрив их связь с Россией В Румынии заявили о раскрытии сети, подозреваемой в поджоге оружейной компании

Москва26 окт Вести.Румынская служба информации (РСИ) заявила о раскрытии диверсионной сети, которую подозревают в причастности к поджогу филиала оружейной компании Romarm в промышленной зоне Брашова, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии ведомства, инцидент произошел 14 сентября 2026 года и может быть частью более широкой деятельности в Европе, якобы координируемой из России.

Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии сообщило, что в Германии задержаны двое граждан Белоруссии, а в Польше выявлен подозреваемый — гражданин Украины.

Румынская спецслужба также заявила о расследовании других предполагаемых попыток атак на объекты в стране, в том числе связанные с подготовкой украинских военных.

При этом Москва ранее неоднократно отвергала подобные обвинения. Независимого подтверждения версии румынской стороны не приводится.

Ранее в Псковской области задержали гражданина Швеции, планировавшего диверсии.