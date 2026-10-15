Москва15 окт Вести.В Себежском районе Псковской области задержан подданный Швеции, который нелегально попал на территорию России со стороны соседнего государства. О задержании в четверг, 15 октября, проинформировал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Себежском районе Псковской области задержан подданный Швеции, незаконно пересекший государственную границу Российской Федерации с территории сопредельного государства сообщили в спецслужбе

По данным ФСБ, иностранец "под легендой вступления в ряды Вооруженных сил России следовал в Российскую Федерацию для совершения диверсионно-террористических актов на военных объектах".

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Кроме того, как отметили в спецслужбе, против него могут быть возбуждены уголовные дела статьям 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), 359 (наемничество) УК России".

Личность задержанного в ФСБ не раскрыли.