Задержанный швед признался, что служил на Украине в террористическом батальоне Задержанный подданный Швеции признался, что служил в батальоне "Айдар"

Москва15 окт Вести.Подданный Швеции, задержанный в Псковской области за незаконное пересечение границы, признался, что служил в националистическом батальоне "Айдар" (запрещенная в РФ террористическая организация). Видео допроса публикует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Служба также показала фото, на котором иностранец запечатлен в украинской форме и экипировке, а также подтверждающие прохождение службы документы.

Я гражданин Швеции Фредди Михаэль Сталкранц Лингольм. Мне 35 лет. В Тернополе я подписал контракт с "Айдаром" сказал задержанный

По словам шведского подданного, в ходе тренировок он учился управлять FPV-дронами в целях разведки и наблюдения, а также обучал этому других. Украинское командование хотело использовать иностранца совершать диверсии и теракты в России.

15 октября он был задержан в Псковской области. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.