Москва15 окт Вести.ФСБ России опубликовала видео с частью показаний 35-летнего подданного Швеции, подозреваемого в незаконном пересечении государственной границы в Псковской области.

По данным Центра общественных связей ФСБ, в четверг было зафиксировано пересечение государственной границы со стороны сопредельного государства. Также стало известно, что задержанный ранее служил в батальоне "Айдар" и планировал совершение диверсий на территории РФ.

Я гражданин Швеции... Мне 35 лет. В Тернополе я подписал контракт с "Айдаром" (запрещенная в РФ террористическая организация), нас направили для тренировок, мы участились управлять FPV в целях разведки и наведения, также я обучал других сказал мужчина на видео

Показания он дает на английском языке.

Они хотели использовать меня и заставить совершать диверсии и теракты в России сказал он

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

Кроме того, как отметили в спецслужбе, против него могут быть возбуждены уголовные дела статьям 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), 359 (наемничество) УК России.

Личность задержанного в ФСБ не раскрыли.

Ранее в ведомстве уточнили, что иностранец проходил военную службу в рядах украинской армии в должности командира отделения беспилотных летательных аппаратов.