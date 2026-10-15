Карнаухов: участие наемников в диверсиях говорит о кризисе в ЕС Карнаухов: участие иностранных наемников в диверсиях в РФ говорит о кризисе ЕС

Москва15 окт Вести.Участие иностранцев в диверсиях на территории России говорит о социально-экономическом кризисе внутри Евросоюза. Такое мнение озвучил ИС "Вести" политолог Сергей Карнаухов.

В ФСБ России сообщили о задержании в Псковской области подданного Швеции, который готовил диверсии на военных объектах. Как выяснили следователи, ранее он проходил службу в одном из националистических подразделений ВСУ, а также участвовал в боевых действиях против российской армии.

Мы видим, все больше людей едут из некогда благополучных европейских банковских и прочих столиц. Почему успешные, молодые, физически активные, с хорошим образованием люди едут совершать маргинальные теракты и диверсионные акции на территории России? Это говорит о том, что, конечно, в Европе кризис — кризис большой социально-экономический, и люди попросту не могут себе найти применение, и поэтому их подхватывают рекрутеры, профессиональные люди, которые занимаются поиском таких людей, которые испытывают социально-экономическую нужду, и перенаправляют их на совершение тяжких преступлений уже в нашей стране считает Карнаухов

Ранее стало известно о задержании японского журналиста на Сахалине по подозрению в шпионаже. Он подозревается в сборе и хранении данных, имеющих отношение к обороноспособности России.