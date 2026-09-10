Михеев: усилия Европы в борьбе с Советским Союзом вернулись к ней Запад не в силах контролировать наплыв мигрантов и экстремистов в их рядах

Москва10 сен Вести.Запад в свое время приложил немало сил к созданию различных экстремистских движений для борьбы с СССР. Теперь их участники заполоняют Европу с волнами мигрантов, которые местные элиты не могут остановить. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политолог Сергей Михеев.

Эксперт отметил, что сейчас ситуация с миграционной политикой в Европе крайне тяжелая.

По поводу проблем, которые есть в Европе. Да, действительно, миграционная проблема крайне тяжелая. Главное, что европейские элиты, которые обещали ее решить, не могут, не понимают, как. А в этой огромной массе там есть все подряд... религиозные экстремисты, и просто криминал, и всякие-разные другие люди. Кстати, насчет религиозных экстремистов, исламистов и прочее-прочее. В свое время Запад приложил... к созданию, культивации и раскрутке этих движений немалых сил в борьбе с Советским Союзом. Это были системные усилия, поэтому теперь эти вещи возвращаются к ним в Европу... За все всегда приходится отвечать. Вопрос только в том, когда, так сказать, в какой форме сказал он

Ранее премьер Испании Педро Санчес обвинил Россию в причастности к миграционному кризису, случившемуся летом в Сеуте. Он отметил что причины такого кризиса еще расследуются, но при этом обратил внимание на "мистификации" и "дезинформацию" в социальных сетях, якобы связанных с РФ и Израилем.