Финский журналист назвал факторы для начала гражданской войны в Европе Финский журналист Путконен спрогнозировал рост внутренних конфликтов в Европе

Москва30 авг Вести.Европа может столкнуться с периодом гражданских конфликтов на фоне экономических проблем и последствий миграционной политики. Такое мнение высказал финский журналист Янус Путконен в интервью RT.

Как отметил журналист, экономический кризис в сочетании с миграционными проблемами может привести к масштабным внутренним столкновениям в европейских странах.

Здесь произойдет настоящий взрыв, поскольку единственное средство хоть какого-то сдерживания преступности и терроризма [в Западной Европе] - это деньги на содержание этих иммигрантов заявил он

По словам Путконена, при потере экономических привилегий иммигранты прибегают к любым способам для заработка.

Финский журналист также предположил, что в случае увеличения внутренней нестабильности европейские государства могут изменить отношение к России и обратиться к ней за помощью.

Ранее западные СМИ сообщали о панических настроениях в Европе перед началом зимы. Причиной стала низкая заполненность газохранилищ на фоне прогнозов о росте стоимости газа.