DPA: шесть пусковых установок обнаружили возле поврежденной подстанции в ФРГ

В Германии нашли пусковые установки около поврежденной подстанции DPA: шесть пусковых установок обнаружили возле поврежденной подстанции в ФРГ

Москва3 сен Вести.Немецкие правоохранители нашли шесть пусковых устройств около электроподстанции в Бергхайме, на которой ранее произошел сбой, сообщает агентство DPA.

По словам главного прокурора Ульриха Бремера, эти пусковые устройства могли быть использованы для заброса провода на линии электропередачи с помощью пиротехники.

После перебоев на подстанции в Бергхайме под Кельном следователи обнаружили на месте шесть пусковых установок передает агентство слова Бремера

Прокурор уточнил, что следователи изучают связь между происшествием в Бергхайме и недавней атакой на подстанцию в Бранденбурге.

Газета Märkische Allgemeine Zeitung написала, что в немецкой земле Бранденбург отмечена попытка диверсии на объекте энергетической инфраструктуры.

Агентство DPA передало, что полиция Германии сообщила о сбое на электроподстанции в городе Бергхайм в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, из-за которого несколько электропроводов вышли из строя.