Bild: двое человек пострадали в результате взрыва гранаты на ж/д вокзале в ФРГ

Двое человек получили ранения после взрыва гранаты на ж/д вокзале в Германии Bild: двое человек пострадали в результате взрыва гранаты на ж/д вокзале в ФРГ

Москва2 сен Вести.На главном железнодорожном вокзале Аугсбурга в Германии произошел взрыв ручной гранаты, в результате которого пострадали двое человек. Об этом пишет газета Bild.

Уточняется, что незначительные травмы получили 17-летняя девушка и 18-летний парень. Взрыв повредил окна ж/д вокзала. На месте происшествия находятся эксперты по взрывчатым веществам из Баварского управления уголовной полиции. Полиция расследует возможную связь с организованной преступностью.

В настоящее время здание вокзала и одна платформа закрыты. Движение поездов нарушено, однако они продолжают курсировать на других платформах. Улицы в районе главного железнодорожного вокзала перекрыты. Полиция продолжает расследование.

В апреле мужчина в маске устроил взрыв в вагоне скоростного поезда в городе Зигбург на западе Германии. Позже по подозрению в преступлении полиция задержала 20-летнего немца.