Москва2 сенВести.На главном железнодорожном вокзале Аугсбурга в Германии произошел взрыв ручной гранаты, в результате которого пострадали двое человек. Об этом пишет газета Bild.
Уточняется, что незначительные травмы получили 17-летняя девушка и 18-летний парень. Взрыв повредил окна ж/д вокзала. На месте происшествия находятся эксперты по взрывчатым веществам из Баварского управления уголовной полиции. Полиция расследует возможную связь с организованной преступностью.
В настоящее время здание вокзала и одна платформа закрыты. Движение поездов нарушено, однако они продолжают курсировать на других платформах. Улицы в районе главного железнодорожного вокзала перекрыты. Полиция продолжает расследование.
В апреле мужчина в маске устроил взрыв в вагоне скоростного поезда в городе Зигбург на западе Германии. Позже по подозрению в преступлении полиция задержала 20-летнего немца.