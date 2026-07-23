В немецком Регенсбурге мужчина захватил заложников в здании банка В банке Регенсбурга захвачены заложники, один человек получил травмы

Москва23 июл Вести.В баварском городе Регенсбург полиция проводит спецоперацию в связи с захватом заложников в одном из отделений банка. По данным правоохранительных органов, внутри здания находится вооруженный мужчина, предположительно с ножом. Один человек получил тяжелые ранения, его состояние оценивается как критическое.

Как сообщает пресс-секретарь полиции в беседе с агентством DPA, доступ к зданию пока заблокирован. Внутри, по предварительным данным, могут находиться другие сотрудники и посетители. К месту происшествия стянуты спецподразделения и полицейский вертолет. Мотивы преступника и его требования остаются неизвестными, отмечает пресс-секретарь. Переговоры с захватчиком пока не начаты.

Регенсбург — город с населением около 150 тысяч человек, расположенный на востоке Баварии, недалеко от границы с Чехией.