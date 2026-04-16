Около 10-20 посетителей банка в Италии находились в заложниках у грабителей

Грабители в Италии взяли в заложники посетителей банка Около 10-20 посетителей банка в Италии находились в заложниках у грабителей

Москва16 апр Вести.Вооруженные грабители в Италии забаррикадировались в отделении одного из банков в Неаполе и взяли в заложники находящихся в здании людей, правоохранители их уже освободили. Об этом пишет Napoli Today.

По данным издания, преступники ворвались в здание банка Credit Agricole на площади Медалье д'Оро. У них в заложниках, по разным оценкам, оказались от 10 до 20 человек.

Прибывшие на место преступления карабинеры окружили здание. При помощи пожарных они тараном пробили стену банка, попали внутрь и освободили заложников.

Шести людям, включая сотрудников и клиентов филиала, понадобилась медицинская помощь, но ничего серьезного говорится в публикации

Телеканал tg24 в свою очередь сообщает, что правоохранители продолжают работать на месте несостоявшегося ограбления. Они охраняют прилегающие к банку территории, чтобы не дать преступника сбежать.